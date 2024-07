Aggredito in piazza Garibaldi a fine giugno, stamattina la polizia ha rintracciato le mazze da baseball utilizzate

TRIESTE - Nella prima mattinata odierna la squadra mobile della questura di Trieste ha dato esecuzione a sette decreti di perquisizione domiciliare emessi dalla procura della Repubblica nei confronti di altrettanti soggetti indagati. Le indagini, dirette in prima persona dal procuratore facente funzioni Federico Frezza, hanno avuto origine da un intervento effettuato il 29 giugno da un equipaggio della squadra volante tra Piazza Garibaldi e Via Tarabocchia a seguito di diverse segnalazioni di cittadini che riferivano di un soggetto ferito presente in strada. La vittima aveva riferito di essere stata aggredita da più soggetti, tenuto fermo e colpito con delle mazze, di essere stato caricato di forza su una autovettura e lasciato poi in via Tarabocchia solo dopo aver consegnato agli aggressori il suo telefono cellulare e 300 euro in contanti. Racconto che è stato confermato da alcune deposizioni, e soprattutto dai filmati: in pieno giorno ed in pieno centro cittadino, in piazza Garibaldi, un gruppo di esagitati, seduti al bar, nota un ragazzo, ossia la vittima, scendere da un autobus, e senza alcuna interazione con lo stesso - dunque, non si è trattato di un litigio, più o meno occasionale - si mette ad inseguirlo a piedi ed in macchina. Dopo averlo raggiunto, in uno contro cinque, lo hanno picchiato con mazze e bastoni. Il fatto che colpisce è che, dopo il pestaggio, il ragazzo, sanguinante e tramortito, è stato caricato a bordo dell’automobile di uno degli aggressori e riportato in piazza Garibaldi. Giunti sul posto, hanno chiamato la fidanzata della vittima e le hanno esibito il fidanzato a loro dire “per dare un monito”. Dopodiché lo hanno portato altrove e scaricato in strada. La vittima è finita in ospedale, all’inizio in prognosi riservata. Non ha mai rilasciato dichiarazioni né sporto querela, e dopo le dimissioni dall’ospedale, è sparito dalla circolazione. Il pm titolare del fascicolo Frezza ha iscritto come indagati tutti i soggetti individuati, ritenendoli, in concorso tra loro, responsabili a vario titolo di lesioni personali aggravate e sequestro di persona. Sono stati emessi anche decreti di perquisizione a carico di tutti i partecipanti all’aggressione al fine di reperire armi improprie e qualsiasi altro elemento pertinente al caso. E infatti la squadra mobile ha rinvenuto e sequestrato quattro mazze da baseball e un coltello. E’ stata inoltre individuata e sottoposta a sequestro l’autovettura utilizzata dagli aggressori durante l’episodio, intestata ad un soggetto italiano peraltro già gravata da fermo amministrativo.