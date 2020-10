Aggredisce una giovane in monopattino e rifiuta la mascherina: 70enne due volte nei guai

Spinge una ragazza in monopattino rischiando di farla investire da un camion, poi la aggredisce afferrandole il collo. Protagonista della vicenda una donna di 66 anni, che è stata anche sanzionata dalla volante della Questura in quanto priva di mascherina. Il fatto è accaduto in via Tacco, dove le due donne stavano litigando, intorno alle 15.30 del 13 ottobre. La sanzionata ha dato una spinta all'altra che procedeva sulla carreggiata tenendo la destra e che ha rischiato di andare contro un camion. La 66enne le ha poi messo le mani attorno al collo arrecandole un graffio alla mano e un arrossamento nella zona del collo stesso. Invitata ripetutamente a indossare la mascherina la donna, con probabili problemi psichici e per nulla collaborativa, è stata sanzionata. Sul posto anche i sanitari del 118 e una Volante, allertata da una segnalazione telefonica.

