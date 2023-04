Paziente aggredisce i sanitari all’ospedale Maggiore: interviene la Polizia

Un paziente ricoverato all'ospedale Maggiore dà in escandescenze e aggredisce il personale sanitario. Sul posto interviene la polizia per gestire la situazione. È successo intorno a mezzogiorno: l'uomo, un cittadino italiano, ha aggredito gli operatori sanitari ma sul posto sono sopraggiunte tre volanti della polizia e gli agenti, entrati dall'ingresso di via Pietà, hanno messo tutto in sicurezza. Non risultano infatti feriti.