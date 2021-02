Ubriaco, scambia uno sconosciuto per il padre e lo aggredisce: denunciato 22enne

E' successo in piazza Volontari Giuliani. Il giovane manifestava un'estrema agitazione, successivamente rivelatasi come l'effetto dell'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti

Un uomo subisce un'aggressione da parte di un giovane sotto i fumi dell'alcol: è successo in pieno pomeriggio in piazza Volontari Giuliani, il giorno 9 febbraio. La pattuglia del Nucleo infortunistica stradale, transitando in via Giulia, è stata attirata dalle grida di alcuni cittadini che chiedevano d'intervenire e hanno sorpreso un ragazzo di 22 anni - B.M. le iniziali - che aveva preso di mira un uomo più vecchio di lui. Scambiandolo dapprima per suo padre, il giovane aveva cominciato ad inveirgli contro, passando in repentinamente all'aggressione fisica, strattonandolo e colpendolo in malo modo; nel tentativo di divincolarsi, l'uomo è finito a terra insieme all'altro.

Gli operatori hanno subito allontanato le due parti cercando di riportare la calma, soprattutto nel giovane che continuava a manifestare un'estrema agitazione, successivamente rivelatasi come l'effetto dell'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. B.M. è stato condotto alla caserma San Sebastiano per le pratiche del caso (ubriachezza manifesta e mancato uso della mascherina; il reato di lesioni per l'aggressione, su denuncia della parte lesa). Anche lì però il ragazzo continuava ad alternare momenti di quiete a forti stati di agitazione e manifestazioni violente, tanto che gli operatori si vedevano costretti a chiamare un'ambulanza per un intervento sanitario mirato.