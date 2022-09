Lancia oggetti a un'infermiera del Pronto Soccorso e la ferisce (VIDEO)

Un'infermiera del pronto soccorso è stata aggredita da un paziente lunedì 19 settembre, in serata. Così denunciano i sindacati Fials, Cgil, Cisl e Nursind: "a pochi giorni dall'aggressione subita da un infermiere del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, si è verificato un altro increscioso evento di violenza subito sul posto di lavoro da un'infermiera dipendente dell'Asugi, che ha visto momenti di vera paura, visto che il malintenzionato ha deciso di rovesciare tutto quello che c'era nell'angusto spazio messo a diaposizione per l'attività di triage".

Nell'episodio precedente, a cui si fa riferimento, l'infermiere del Spdc era stato colpito con violenza, tanto da aver riportato un taglio alla mano che ha reso necessari dei punti di sutura e lesioni guaribili in 10 giorni. Il fatto risale al 29 agosto. Nell'aggressione di lunedì, invece, "La collega è stata costretta dietro la scrivania con gli oggetti che le venivano lanciati contro e qualcuno di questi, purtroppo, l'ha colpita, provocandole danni fisici" si legge in una mail inviata alla Direzione Generale Asugi da Fabio Potoschnig (Fials), Francesca Fratianni (Cgil) e Giorgio Iurkic (Cisl), che specificano "le manifestazioni di inciviltà sono sempre più frequenti e la connotazione dell'aggressività verso i lavoratori ha caratteristiche sempre più preoccupanti".

Pertanto le sigle sindacali chiedono l'aplicazione della legge in vigore, che prevede, nei piani per la sicurezza delle strutture ospedaliere "misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di Polizia, per garantire il loro tempestivo intervento".