Aggressione a Repen, la sindaca: "Vogliamo che emerga la verità"

Dopo l'aggressione a Repen (Monrupino) di tre ragazzi tra cui l'esponente dell'associazione Jotassassina Antonio Parisi, la sindaca Tanja Kosmina interviene pubblicamente su Facebook denunciando aspramente il fatto e chiamando a raccolta i cittadini per testimoniare, ricostrure l'accaduto e trovare i responsabili.

"Ieri sera - spiega la sindaca - è avvenuto in piazza a Repen un grave fatto di violenza. Alcuni giovani hanno picchiato una persona per motivi ancora imprecisati. Chiedo pertanto a tutte le persone eventualmente presenti al momento del grave fatto di recarsi presso le forze dell'ordine a Opicina in modo da agevolare le indagini in corso. Vogliamo solo che emerga la verità. Grazie a tutti per l'aiuto".