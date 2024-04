Far west in stazione, aggredisce poliziotti e sanitari, giovane triestina nei guai

TRIESTE - Notte agitata in stazione centrale quella appena passata. Una ragazza triestina del 2002 è stata al centro di un episodio di violenza, contro sanitari e forze dell'ordine, avvenuto nella nottata del 7 aprile. Secondo quanto si apprende, la giovane (in evidente stato di agitazione psicomotoria, con ogni probabilità dovuto ad una intossicazione di origine etilica) ha iniziato a prendere a calci diverse porte all'interno della stazione. Tra queste anche quella della sede della polizia ferroviaria che, dopo aver assistito alla scena, è immediatamente intervenuta per chiedere spiegazioni in merito al gesto e tentare di calmare la giovane. La situazione, complice la resistenza e i metodi violenti della ventunenne, si è scaldata e non poco. Il personale di polizia ha quindi richiesto l'intervento dei sanitari del 118, ma la giovane ha aggredito anche loro. Un medico, giunto sul posto a bordo di una automedica, ha riportato alcune lesioni e ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. La ventuenne triestina è stata sedata e trasportata a Cattinara.