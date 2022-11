Violenza in piazza Goldoni: un uomo aggredisce due tassisti, un passante e un carabiniere

“Amarezza e preoccupazione per l’ultimo episodio di violenza in centro città, solidarietà ai carabinieri, ai tassisti e al cittadino rimasti vittime di un uomo fuori controllo". Così la segretaria del Pd provinciale di Trieste Caterina Conti interviene dopo la notizia dell’episodio di violenza, verificatosi in piazza Goldoni giovedì sera, che ha coinvolto due tassisti, un ragazzo e un carabiniere. Stando a quanto si apprende il 30enne camminava e saltava sulle vetture in sosta, fino ad accanirsi su un taxi con una donna alla guida. In seguito l'uomo ha aggredito due colleghi della tassista, sopraggiunti per fermarlo, un ignaro passante e un militare dell'arma.

"Esprimiamo vicinanza ai conducenti dei taxi - continua Conti - che a Trieste in particolare svolgono un importante servizio pubblico a tutte le ore, esposti a ogni genere di situazioni. E gratitudine alle forze dell’ordine che fronteggiano un clima di crescente tensione urbana. Abbiamo più volte richiamato l’attenzione della Giunta Dipiazza sui problemi di sicurezza a Trieste, ma purtroppo servono atti non solo dichiarazioni o riunioni che non cambiano nulla”.