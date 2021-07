Giovane di 20 anni aggredito con un coltello mentre torna a casa: indagano i carabinieri

E' stato brutalmente aggredito con un coltello da un ragazzo nel rione di Ponziana la sera della semifinale del campionato europeo di calcio Italia-Spagna e per questo è stato portato a Cattinara dove è stato ricoverato. La vttima è un giovane triestino di 20 anni mentre nulla si sa dell'aggressore, che ha fatto perdere le sue tracce dileguandosi nel nulla. Sul posto sono giunti i famigliari della vittima, visto che il ragazzo ha chiamato loro dal cellulare e, dopo essere giunti sul posto, l'hanno accompagnato all'ospedale di Cattinara.

Successivamente sono stati informati i carabinieri che, come fanno sapere dall Comando provinciale di via dell'Istria, stanno indagando per individuare il responsabile del grave episodio e per ricostruire il tutto. Quello che al momento si sa è che il ragazzo è stato accoltellato alla schiena da un altro ragazzo. Non si conoscono i motivi dell'aggressione, che è al vaglio dei militari dell'Arma. Le lesioni sarebbero lievi. Sembra che nessuno abbia assistito alla scena, nemmeno da una finestra.