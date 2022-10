Violenta aggressione in pieno centro: "Ho avuto paura di morire"

TRIESTE - La Squadra Volante della questura di Trieste è intervenuta verso le 20 di ieri 5 ottobre nel rione di Cavana per un'aggressione subita da una coppia di giovani ragazzi residenti nel capoluogo giuliano. Secondo quanto si apprende, ad aggredirli sarebbero stati almeno otto cittadini di origine pakistana e nella collutazione, avvenuta nella zona delle piazzette intitolate a Marcello Spaccini e a Manlio Cecovini, l'uomo ha subito alcuni traumi al volto, mentre la ragazza è stata raggiunta da alcuni pugni in diverse parti del corpo.

"Ho avuto paura di morire, non ho mai visto una cosa del genere" queste le parole della giovane rilasciate a TriestePrima. Il fatto si sarebbe scatenato per futili motivi. "Erano seduti sul muretto - così la ragazza - e hanno iniziato a fischiarmi. Ho urlato loro di smetterla". Da qui in poi volano parole tra la coppia e il gruppo, e il diverbio degenera. Il ragazzo viene raggiunto da un pugno, poi, come da racconto della ragazza, "lo circondano in tre". Lei tenta di dividerli ma finisce per essere malmenata. "L'hanno portato via di peso, alla fine della strada. C'erano anche testimoni, persone nei ristoranti vicini, ma nessuno è intervenuto, nessuno ha chiamato aiuto" così la ragazza. La coppia sporgerà denuncia. "Quando ho urlato che avrei chiamato i carabinieri sono scappati".