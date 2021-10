Preso a sprangate a Valmaura, cranio fracassato in più punti: gravissimo a Cattinara

Si trova in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cattinara una persona di mezza età che a Valmaura nella notte di sabato 16 ottobre è stata presa a sprangate in testa da ignoti. L'uomo ha riportato la frattura del cranio in più punti, anche se nella colluttazione non sarebbero emerse lesioni interne. L'aggressore non è stato ancora identificato. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'aggredito all'ospedale dove è stato operato. Indagano i carabinieri.