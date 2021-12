Aggredito con calci e pugni e finisce a Cattinara, dimesso e ritrova l'aggressore sul bus

Nella mattinata del 29 dicembre un uomo di mezza età è stato aggredito da un giovane che l'ha preso a calci e pugni nei pressi del negozio di telefonia all'angolo tra via Battisti e via Carducci. L'aggredito è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul luogo dell'aggressione assieme ad un equipaggio della Squadra Volante. "Mi ha attirato con uno stratagemma - così la testimonianza riferita a TriestePrima - e mi ha riempito di calci e pugni mentre ero a terra". L'uomo ha trascorso la giornata al Pronto Soccorso (dove i sanitari l'hanno dimesso con una prognosi di due giorni) ma all'uscita dall'ospedale si è ritrovato l'aggressore a bordo della linea 22 della Trieste Trasporti. Anche in quell'occasione è intervenuto un equipaggio della Squadra Volante.