Aggressione alla polizia locale in via Geppa, arrestato 27enne: ecco com'è andata

TRIESTE - In seguito all'episodio di aggressione alla polizia locale in via Geppa lo scorso venerdì 22 settembre, gli agenti hanno arrestato un uomo di 27 anni di nazionalità afghana con iniziali S.A. I dettagli vengono resi noti da un comunicato della polizia locale: una pattuglia appiedata del nucleo operativo territoriale ha notato quattro uomini che armeggiavano tra loro con fare sospetto e che, alla vista degli agenti, si dividevano: tre verso le rive, il quarto dalla parte opposta. Gli agenti hanno deciso di controllare di quest'ultimo (S.A.) il quale, da subito, ha manifestato un atteggiamento aggressivo verso gli operatori, rifiutando di esibire i documenti d'identità, minacciandoli e cercando di allontanarsi.

L'uomo ha cercato anche di gettare un involucro in un cassonetto dei rifiuti lì vicino, recuperato poco dopo dagli agenti, che conteneva diverse dosi preconfezionate di hashish, verosimilmente destinate allo spaccio. Il giovane ha continuato a dare in escandescenze minacciando di morte gli operatori ed è stato necessario il supporto del Nucleo interventi speciali). Alla fine è stato necessario contenerlo e il nucleo di polizia giudiziaria lo ha accompagnato in caserma. E' emerso che l'uomo aveva più precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio ed è stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. A questo si aggiungevano diverse denunce: lesioni a due operatori, nel tentativo di contenerlo e farlo salire a bordo del veicolo di servizio, danneggiamento volontario del veicolo stesso (durante il tragitto in caserma aveva preso ripetutamente a calci la cellula di sicurezza, danneggiandola), presunta detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, rifiuto di fornire le proprie generalità e oltraggio a pubblico ufficiale. S.A. è stato così portato in carcere al Coroneo.