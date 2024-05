Qualche giorno fa

/ Via della Ginnastica

Aggrediscono un quarantenne a colpi di bottiglia, nei guai due giovani

L'ennesimo episodio di violenza è avvenuto poco dopo la mezzanotte del 5 maggio fuori da un locale notturno di via della Ginnastica. I due aggressori sono stati rintracciati dai carabinieri e portati in caserma in via Hermet. Poco dopo uno dei due ha accusato un malore ed è stato trasportato al pronto soccorso di Cattinara