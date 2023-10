Aggressione a colpi di taglierino in via Sant'Anastasio, arrestato un ventisettenne

TRIESTE - E' stato arrestato in flagranza di reato e messo ai domiciliari il ventisettenne di nazionalità irachena (A.Z. le sue iniziali) che lo scorso 4 ottobre in via Sant'Anastasio a Trieste ha aggredito al volto, utilizzando un taglierino, un connazionale di 31 anni, finito poi all'ospedale di Cattinara con ferite che hanno interessato anche un occhio. Sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Trieste a procedere al fermo del giovane, con l'accusa di lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.