Aggredisce e insulta il 118 che vuole soccorrerla: denunciata 43enne

TRIESTE - Si fa male cadendo dalla bicicletta, aggredisce il 118 giunto sul posto per soccorrerla e viene denunciata dalla Polizia di Stato. Ha fatto tutto da sola una donna del 1979 con precedenti di polizia che è rimasta vittima di un incidente avvenuto verso le 15:30 di oggi 7 luglio, all'angolo tra via Filzi e via Ghega. La donna, visibilmente ubriaca, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Cattinara. Dopo essere caduta dalla bicicletta - a causa dello stato di alterazione in cui versava - la 43enne è stata fermata da alcuni passanti per le prime cure. L'ambulanza transita in quella zona e si ferma. La donna non ne vuole sentire, inveisce contro i sanitari, li insulta e sputa addosso al personale del 118. Immediato quindi l'intervento di un equipaggio della Squadra Volante che, dopo averla denunciato la donna, scorta l'ambulanza fino al Pronto Soccorso di Cattinara.