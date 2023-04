"Bene più controlli a Cattinara, ma la misura non è sufficiente"

TRIESTE - "Il clima di crescente tensione che sta ora interessando anche gli ospedali giuliani con episodi di franca violenza su cose ma anche verso i medici in normale servizio preoccupa il Sindacato Nazionale dei Medici e della Dirigenza ospedalieri". A dirlo è una nota della segreteria di ANAAO-ASSOMED, sindacato della dirigenza medica che appoggia l'iniziativa di Asugi volta ad aumentare i controlli per la sicurezza, ma contemporaneamente la ritiene "non ancora sufficiente qualora non si agisca anche ad implementare gli organici carenti dei reparti medici e chirurgici affinché i degenti possano avare una maggior disponibilità di contatto durante il loro soggiorno ospedaliero e non si dia un rapido avvio alla riorganizzazione delle cure sul territorio per ottimizzare la dove possibile la diagnosi ed il trattamento direttamente al proprio domicilio".

Gli episodi di cronaca

Al centro del dibattito vi sono i recenti casi di cronaca che hanno interessato l'ospedale di Cattinara, con tre episodi di cronaca tra quelli accertati e quelli ancora sotto indagine. "L'ospedale in Friuli Venezia Giulia - continua la nota - è ancora il centro delle cure a cui la maggior parte dei cittadini si rivolge per la soluzione dei problemi sanitari. Per questo motivo sono necessarie risorse che oggi, invece, in parte crescente sono indirizzate ai centri sanitari privati. Mantenere la sanità pubblica a standard di efficienza europea in un contesto logistico, di risorse umane ed economico, avrebbe certamente una efficace ricaduta sulla ripresa di fiducia nella figura dei medici, sulle liste di attesa e nel mantenimento nel tempo di quei livelli di efficienza ed efficacia di risultato sanitario che tanto lustro già hanno dato alla sanità nazionale nel passato".