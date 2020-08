Pugni in faccia ad una guardia giurata del Giulia, denunciato 25enne

E' stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali il cittadino di origini rumene di 25 anni che poco dopo mezzanotte ha aggredito sferrando alcuni pugni al volto di una guardia giurata in servizio presso il centro commerciale Il Giulia. Il giovane, molesto e ubriaco - per questo è stato sanzionato amministrativamente - era stato invitato ad allontanarsi quando, improvvisamente, si è scagliato contro la guardia giurata colpendolo al volto. Sul posto è intervenuta la Squadra Volante della Questura di Trieste che, dopo averlo identificato e aver ricostruito l'episodio, l'ha denunciato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.