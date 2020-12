Sul web la sfida tra barmen per non pensare alla crisi, in arrivo il Grappa Challenge

L'Associazione Italiana Barmen e Sostenitori del Friuli Venezia Giulia organizza una competizione tra professionisti e amatori del settore per la realizzazione del miglior drink a base di grappa Nonino. Il premio, ideato in collaborazione con la celebre azienda friulana insignita del riconoscimento di migliore distilleria al mondo da Wine Enthusiast e pensato per dare impulso alla creatività del settore duramente colpito dalla crisi innescata dal Covid-19, vedrà i partecipanti sfidarsi online a colpi di video e di nuovi cocktail.

Le qualifiche della manifestazione sono partite lo scorso 1 dicembre e termineranno giovedì 10 dicembre, termine entro il quale i barmen dovranno necessariamente mandare la propria registrazione della durata non superiore ai cinque minuti. La gara terminerà il 20 dicembre 2020 con la pubblicazione della classifica redatta grazie ai 'Like' e al totale delle visualizzazioni.

"Coloro che riusciranno ad esprimere al meglio il carattere e le note del distillato protagonista (è richiesto che il cocktail sia inedito oppure una variante di cocktail conosciuto), vinceranno dei prodotti proveniente dall'azienda" si legge nella nota inviata da Aibes. Inoltre, affermano gli organizzatori, "il cocktail dovrà avere in ricetta solo prodotti dei Sostenitori AIBES e un minimo 1cl. di grappa Nonino".

Per poter partecipare bisogna inviare la ricetta scritta ed il video all'indirizzo mail socialmedia@aibesfvg.it dal 1 al 10 dicembre 2020 attraverso la piattaforma Wetransfer. Dopo la pubblicazione delle immagini (che avverrà l'11 dicembre), i video verranno valutati dalla commissione Aibes per verificare il rispetto del regolamento. Verranno premiati i primi tre classificati che sulla pagina Facebook dell'Aibes avranno totalizzato il maggior numero di like.