Far west al bancone, prende a bottigliate un cliente, chiuso l'Aisha bar

TRIESTE - Ennesimo episodio da far west in via Rismondo. Nella tarda serata di domenica 5 febbraio all'interno dell'Aisha bar, un cittadino colombiano ha preso a bottigliate in testa un cittadino italiano del 1978. Per questo motivo il colombiano è stato denunciato. Nei guai anche il locale, chiuso per 12 giorni dal questore di Trieste in ragione dei tanti episodi di cronaca che hanno visto protagonista l'esercizio pubblico. E' stata anche disposta la sospensione dell’attività di somministrazione di bevande ed alcolici. La rissa sarebbe avvenuta per "futili motivi".

Il precedente della molotov

"L’attività di controllo effettuata nei riguardi dell’esercizio pubblico - scrive la questura -, gestito da un senegalese di 38 anni, ha evidenziato come lo stesso, specie nella fascia notturna, sia meta di un elevato numero di soggetti dediti all’uso smodato di sostanze alcoliche ed inclini a tenere comportamenti molto spesso violenti e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica". Qualche mese fa lo stesso bar era stato teatro di un gravissimo episodio di cronaca. Alcuni avventori di nazionalità kosovara erano stati allontanati dal gestore a causa dell'ubriachezza molesta. Poco dopo, gli stessi avventori avevano lanciato una molotov contro l'entrata del bar. A differenza di quest'ultima aggressione, all'epoca nessuno si era fatto male.