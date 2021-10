Al Palazzetto comunale "Atleti azzurri" spunta un roll up di Forza Italia

Ospite inatteso al Palazzetto "Atleti Azzurri" (ex PalaCalvola) di via di Calvola di proprietà del Comune. Al suo interno c'è infatti in bella vista un roll up di Forza Italia che ritrae il candidato al Consiglio comunale, già consigliere, Guido Apollonio. Una zona strategica dato che il palazzetto si trova nelle vicinanze dell'istituto Nordio, ovvero dei seggi.

Ad aver sollevato il problema è stato il pentastellato Paolo Menis. "Vorrei tanto vedere l'autorizzazione che il Comune di Trieste ha rilasciato a questo candidato di Forza Italia di lasciare un rollup all'interno di un bene di proprietà comunale" scrive su un post interpellando i forzisti Lorenzo Giorgi, Michele Babuder e Michele Lobianco. Immediata la risposta di Giorgi: "l’impianto è dato in concessione e non lo gestisce il Comune di Trieste; quindi la richiesta va fatta al presidente del ASD "