Al via i lavori di asfaltatura a Padriciano: chiusa la strada dello Hudo Leto per 7 giorni

ll Comune informa che a partire da giovedi 3 giugno 2021 verrà eseguita la asfaltatura della Strada dello Hudo Leto, nel tratto successivo all'entrata del Golf Club triestino fino all'abitato di Padriciano all'intersezione con SP1. La durata dei lavori è stimata in circa 7 giorni lavorativi, per un valore complessivo di 63.681,55 euro + Iva. La strada rimarrà chiusa nell'orario di lavoro 8-18 per i lavori di fresatura, risanamento dei cedimenti più marcati, ripavimentazione in conglomerato bituminoso e infine rifacimento della segnaletica orizzontale, salvo consentire se possibile gli spostamenti casa-scuola-lavoro ai frontisti e il transito dei mezzi di emergenza. Ovviamente il cronoprogramma è condizionato dall'andamento della situazione meteo. L'i mpresa appaltatrice sarà la Rosso Srl Trieste, la direzione lavori sarà affidata all'ingegnere Luca Folin. Rup Comune: ingegner Lea Randazzo.