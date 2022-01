Al via i lavori alla scuola Dardi: in arrivo una nuova sala mensa

La scuola primaria Ferruccio Dardi di via Giotto 2 (Istituto Comprensivo Divisione Julia) potrà contare su una nuova sala mensa. La conferma è stata data oggi nel corso di una conferenza stampa, svoltasi sul posto, dove sono intervenuti gli assessori comunali ai Lavori pubblici Elisa Lodi e all’Educazione Nicole Matteoni, la dirigente scolastica Chiara Cacucci, il presidente del Consiglio d’Istituto Lucio De Carlo e i rappresentanti della dell’impresa OMNIA che effettuerà l’intervento.

“Nell’ambito di un già avviato piano generale degli investimenti di 7 milioni di euro per l’edilizia scolastica - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi – interveniamo sulla scuola Dardi andando a recuperare e ristrutturare completamente il vecchio alloggio in disuso del custode, che sarà trasformato in una adeguata e funzionale area mensa per il consumo dei pasti dei bambini. L’intervento, che prevede una durata di una sessantina di giorni, si sviluppa all’interno di un accordo quadro di 500 mila euro, 100 mila dei quali per questi lavori alla Dardi, mentre i restanti riguarderanno opere in altre scuole come la Trubar, la Battistig e la Collodi”.

“Anche quest’opera -ha aggiunto l’assessore all’Educazione Nicole Matteoni – rappresenta l’impegno dell’Amministrazione comunale, attraverso il sinergico lavoro degli Assessorati ai Lavori pubblici e all’Educazione, per le scuole triestine. E’ fondamentale andare avanti ed investire per migliorare sempre di più i servizi offerti ai ragazzi e alle loro famiglie”.

Soddisfazione per l’avvio dell’atteso e richiesto intervento è stata epressa anche dalla dirigente scolastica e dal presidente del Consiglio d’Istituto in rappresentanza dei genitori.