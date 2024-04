Al via la seconda edizione di Selecting Italy con il ministro Giorgetti e Fedriga

TRIESTE - Si apre questa mattina a Trieste, presso il Generali Convention Center, la seconda edizione di Selecting Italy, evento organizzato dalla Regione Fvg e dalla Conferenza delle Regioni. Due giorni di confronti, tavoli di lavoro, momenti di formazione, in cui le regioni incontreranno gli stakeholder, il mondo accademico e le istituzioni. E a Trieste interverranno anche i ministri Giorgetti, Urso, Zangrillo e il viceministro Valentini. Non parteciperà, invece, a differenza di quanto previsto inizialmente, il vicepresidente del consiglio nonchè ministro degli esteri, Antonio Tajani. Un evento che sarà incentrato sugli investimenti esteri, con uno sguardo particolare riservato al Giappone e agli Stati Uniti. Si comincia oggi, alle 10, con il governatore e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, con i saluti istituzionali, assieme al viceministro del Ministero delle imprese e del made in Italy, Valentino Valentini. Alle 11.20 è previsto l'intervento del ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Nel pomeriggio il programma prevede ancora tavole rotonde e workshop su temi come strumenti e sistemi per l’attrazione di imprese innovative, il ruolo dell’Italia nello scenario dell’economia aerospaziale, la sostenibilità climatico-energetica. Domani si partirà con un confronto sul tema dello sviluppo di un’intelligenza artificiale responsabile. Dopo i saluti del sindaco Roberto Dipiazza e del presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, sono previsti gli interventi di Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy, in videocollegamento, e dell'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, a cui seguiranno un focus sugli Stati Uniti e la firma del protocollo di intesa tra la Conferenza delle Regioni e la National Italian American Foundation, oltre a una tavola rotonda sul Giappone. Nel pomeriggio arriveranno, con un videomessaggio, i saluti del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e del presidente della scuola nazionale dell’amministrazione Paola Severino. Presenti ai vari incontri gli assessori regionali alle attività produttive, Sergio Bini, alla salute, Riccardo Riccardi e al lavoro, Alessia Rosolen.