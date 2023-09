Alla Zalaegerszeg il memorial Nesbeda

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Con la vittoria della squadra ungherese Zalaegerszeg ZTE si è concluso domenica 3 settembre 2023 il consueto Memorial Nesbeda torneo internazionale di pallacanestro giovanile. Con la squadra ungherese di Zalaegerszeg l’amicizia è consolidata ormai da anni e la loro visita è sempre piena di affetto e simpatia. Per il 36esimo anno consecutivo la Libertas Trieste ha avuto l’onore di ospitare numerosi mini-atleti categoria Esordienti che hanno iniziato il loro percorso con il canestro “dei grandi”, dopo aver giocato fino a giugno con l’anello ribassato del minibasket. Il torneo ha visto, come tradizione, sfidarsi compagini straniere ed italiane. Infatti durante il Torneo si sono incontrate sul parquet della palestra Vascotto di via Giulia 52 a Trieste la squadra ungherese ZTE, la Barcolana Trieste, il KK Parenzo (CRO) e naturalmente la Libertas Trieste. Quindi 3 giorni positivi di sport e divertimento di cui la bravura e la simpatia dei mini-cestisti ha affascinato e travolto il numeroso pubblico.