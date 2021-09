Alberi in fiamme nel parco a Monfalcone: sul posto i Vigili del fuoco

Il fuoco si sarebbe originato da un cipresso del parco della Rimembranza per poi propagarsi. Ignote le cause. I Vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l'area

Un vasto incendio nel parco della Rimembranza a Monfalcone si è verificato intorno alle 21 di oggi, giovedì 9 settembre. Come si può vedere con chiarezza nel video inviatoci da un lettore, il rogo ha interessato diversi alberi. Si sarebbe tuttavia originato da uno solo dei cipressi per poi propagarsi. Intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno utilizzato l'autopompa per spegnere le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l'area. Ancora ignote le cause dell'incendio.