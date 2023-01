Nuova vita per gli alberi di Natale dopo le feste: l'iniziativa AcegasApsAmga

Anche quest'anno AcegasApsAmga ha attivato il servizio di recupero per gli alberi di Natale che non possono essere riutilizzati dai cittadini. Che siano veri o sintetici è infatti possibile consegnarli in uno dei quattro Centri di Raccolta cittadini gestiti da AcegasApsAmga, oppure richiedere il loro ritiro a domicilio prenotando il servizio al numero verde gratuito 800.955.988.

Per quanto riguarda gli alberi veri sono inoltre disponibili altre due soluzioni: conferirli nei grandi contenitori per il Verde presenti capillarmente in tutta la città, o, per chi è iscritto, utilizzando il servizio gratuito di ritiro verde a domicilio. Il riciclo degli alberi di Natale è un’opportunità per donare loro una nuova vita, producendo compost con quelli veri o recuperando le componenti di quelli sintetici. Terminato il periodo delle feste, infatti, spesso gli alberi vengono abbandonati in maniera scorretta vicino ai cassonetti, destinandoli in questo modo a finire nel circuito della raccolta indifferenziata (inoltre abbandonare i rifiuti è vietato e sanzionabile per legge).

Il Natale ai centri di raccolta continua con compost e sacchetti in omaggio

Nelle prossime settimane ai centri di raccolta triestini prosegue la distribuzione di omaggi a tema organico, avviata nel periodo natalizio. Recandosi presso uno dei centri di raccolta, infatti, sarà possibile richiedere in omaggio, fino ad esaurimento scorte, sacchetti per la raccolta dell’organico e un sacco di compost prodotto anche grazie ai rifiuti umidi triestini. L’iniziativa nasce allo scopo di valorizzare il ciclo virtuoso della raccolta di questo tipo di rifiuto: l’organico conferito correttamente dai triestini nei contenitori marroni viene infatti lavorato presso l’impianto Bioman di Maniago per produrre compost di qualità (lo stesso in distribuzione in questi giorni ai centri di raccolta).

Luci, addobbi e imballaggi: come recuperarli?

Per sapere come smaltire in modo corretto anche tutti gli altri rifiuti prodotti durante le feste, come imballaggi, vetro, luci e addobbi natalizi, ogni cittadino può consultare Il Rifiutologo, l’app che permette di conoscere il corretto conferimento per ogni rifiuto. Di seguito, qualche utile consiglio per sapere dove gettare correttamente i principali rifiuti prodotti in questi giorni:

- Le bottiglie di vetro vanno conferite nei contenitori per il vetro, mentre il tappo di sughero, se non è riutilizzabile, va riposto nei contenitori per l’indifferenziato (o donato al progetto Tappodivino).

- In caso di file di luci decorative che non funzionano più, si tratta di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche) e devono essere consegnate ai Centri di raccolta.

- I fuochi d’artificio (o simili) se utilizzati e ormai spenti, possono invece essere conferiti nei contenitori dell’indifferenziata.

- Gli imballaggi in plastica (incluso il polistirolo) vanno conferiti nei contenitori della plastica. In caso invece di giocattoli rotti, non elettronici, in materiali plastici vanno inseriti nei contenitori dell’indifferenziato.

- Gli imballaggi in carta o la carta da regalo vanno conferiti nei contenitori per carta e cartone. Nel caso di carte dorate/argentate o i nastri decorativi vanno posizionati nei contenitori per l’indifferenziato.