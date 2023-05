Crollano due alberi, chiusa la strada: Grignano isolata, spostato il capolinea dell'autobus

TRIESTE - Due alberi crollano in via Grignano, dopo la chiesa delle Sante Eufemia e Tecla in direzione grignano. La via che collega la strada Costiera alla riva Massimiliano e Carlotta e agli stabilimenti balneari è chiusa al traffico, anche se non è interdetto il passaggio di pedoni. Un albero sarebbe caduto sull'altro, provocandone il cedimento. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale, che si occupa della viabilità. Il capolinea della linea 6 è stato spostato al bivio di Miramare. Notizia in aggiornamento.