Albero cade a Piščianzi, i residenti: “Rischiamo l’isolamento”

Un albero è caduto stamattina bloccando il transito dei veicoli in via Sottomonte, nell'area di Piš?anzi. Attualmente i vigili del fuoco stanno tagliando e rimuovendo il tronco per lasciare libero il passaggio il prima possibile. Un'altra area della zona, tra via Sottomonte e via dei Moreri, è stata interessata da una frana e la carreggiata è stata ristretta, ostacolando il passaggio ai mezzi di soccorso. Da tempo i residenti segnalano il problema e parlano di "situazione critica" e "concreto rischio di isolamento". La terza circoscrizione ha di recente effettuato un sopralluogo sull'area interessata dalla frana.