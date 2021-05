Cade un grosso albero in zona Barcola: intervengono i Vigili del fuoco

E' successo in salita di Cedassammare, forse a causa del maltempo di questi giorni. Sul posto la Polizia locale

Verso le ore 8 di oggi 13 maggio, la prima partenza dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, è intervenuta in Salita di Cedassamare per la caduta di un grosso albero, causata forse dal maltempo di questi giorni. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a rimuovere la pianta. Sul posto la Polizia locale.