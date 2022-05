Crolla l'albero del Maj e la travolge, 30enne grave a Cattinara

Grave infortunio alla cerimonia del "Maj" a Gorizia: un albero di 22 metri è caduto addosso a una donna, che ora si trova in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara. E' successo il 30 aprile alle ore 22 circa, nella frazione Piedimonte, presso l’area verde attigua a via del Monte Calvario. Mentre veniva issato l'abero, simbolo di buon auspicio per i neo diciottenni, per cause in corso di accertamento alcuni partecipanti hanno perso il controllo del fusto che, nella caduta, ha colpito la 30 enne goriziana. L’immediato intervento dei soccorsi ha consentito di liberare e di prestare le prime cure alla malcapitata che, stante le gravi condizioni, è stata elitrasportata all’ospedale di Cattinara. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del fuoco di di Gorizia e il Pm di turno che coordina le indagini. La 30enne è tuttora ricoverata in condizioni gravi ma stabili.