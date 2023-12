Malore in porto: ecco chi era la vittima

TRIESTE - E’ Alberto Negrato la guardia giurata morta oggi all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasta vittima di un arresto cardiaco in porto. Aveva 47 anni. "Non ho parole per descrivere una tragedia come questa", ha dichiarato uno dei colleghi del 47enne. “Era un grande lavoratore e una persona sempre con il sorriso”.

Il dipendente della sorveglianza diurna notturna ha avuto un grave malore al quale è seguito un arresto cardiocircolatorio. Ad aver allertato i soccorsi sono state le persone che erano con lui. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con ambulanza e automedica che, dopo averlo intubato, l’hanno trasportato al pronto soccorso. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, Alberto Negrato è morto in ospedale.