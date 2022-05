Alcol alla guida: 13 violazioni in Fvg durante i controlli straordinari

La Polizia ha rilevato 13 violazioni durante i cinque giorni di monitoraggio della campagna Roadpol ”Alcohol & Drug” svoltasi dal 4 al 10 maggio in tutto il Fvg. Questi i risultati della campagna per il contrasto all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, che hanno visto una serie di posti di controllo e di monitoraggio dello stato psicofisico degli automobilisti sulle strade della regione. Roadpol è una rete di cooperazione tra le Polizia Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri ed inoltre la Svizzera, la Serbia, la Turchia ed in qualità di osservatrice persino la Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti).

L’obiettivo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo. Nel corso dei particolari servizi svolti nell’ambito delle quattro province, sono stati effettuati 134 posti di controllo che hanno visto impiegate 129 pattuglie. Ben 358 sono stati i conducenti controllati per la specifica materia e 13 le violazioni accertate.

La campagna ha poi previsto, una giornata in cui per 24 ore i controlli sono stati più intensi; si tratta infatti della cosiddetta Alcohol & Drug Marathon che si è svolta la giornata di sabato 7 maggio 2022, nello specifico 91 sono stati i conducenti controllati di cui 3 trovati positivi al controllo con etilometro ma nessuno oltre i limiti che prevedono una denuncia penale.