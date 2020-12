Alcool ai minorenni: chiuso per otto giorni il bar "Dolce Vita" di Monfalcone

Un dipendente serve da bere a minori di 18 anni, le autorità chiudono il bar "Dolce Vita" di Monfalcone. Lo scorso 30 ottobre la Polizia locale è infatti intervenuta nell'esercizio di viale San Marco e l'avviso è stato notificato al titolare nella giornata di ieri, due dicembre. Il provvedimento del Questore di Gorizia dispone, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per 8 giorni. Il decreto di sospensione, predisposto con un’azione coordinata della Polizia Locale di Monfalcone e della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, avrà una validità di otto giorni.