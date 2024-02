Tra i monti e super sorvegliata: ecco la Rems dove è "rinchiuso" Meran

TRIESTE - Alejandro Augusto Stephan Meran si trova in una Rems tra le montagne della Liguria, dove le sue condizioni psicologiche starebbero migliorando e dove sono stati da poco rafforzati i sistemi di sicurezza poiché nel 2022 un paziente, rintracciato poco dopo, era riuscito a fuggire. Il 33enne dominicano che ha ucciso a colpi di pistola gli agenti della Squadra volante della questura di Trieste Rotta e Demenego avrebbe così ritrovato, secondo i suoi avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, “una rinnovata consapevolezza almeno del fatto storico, anche se siamo molto lontani dalla elaborazione del suo gesto e quindi del percorso di resipiscenza”. Meran non è di fatto mai scomparso dalle cronache cittadine e i media non hanno mai smesso di seguire le vicende giudiziarie che lo coinvolgono, non ultimo il parere negativo della procura della Corte di Cassazione al ricorso che potrebbe condurre all’udienza del 27 febbraio a Roma. Tuttavia, della sua persona e del suo stato psicofisico al momento presente, si è parlato poco. Ecco quello che sappiamo.

Il pregresso

Meran è stato assolto per vizio totale di mente il 6 maggio del 2022, e per lui era stato disposto il ricovero in una Rems per un minimo di 30 anni. Vista la carenza di strutture adatte, sia in regione che in Italia (con alcune veeementi proteste da parte della politica locale), per Meran non c’è posto in Friuli Venezia Giulia. L’uomo rimane a lungo nel carcere di Verona, dove i suoi legali sostengono che le sue condizioni stiano peggiorando. L’avvocato Bevilacqua ritiene infatti che il suo cliente sia passato a pesare “da 90 chili a 130” e venga tenuto “sedato come un animale in gabbia”.

Il trasferimento in Liguria

Il trasferimento in una Rems avverrà solo un anno dopo, l’8 maggio del 2023. Nel frattempo la sua pericolosità viene valutata periodicamente da più perizie psichiatriche e, dalla prima fino a quella più recente dello psichiatra Francesco Piani, si continua a parlare di “elevata pericolosità sociale”, con una tendenza a comportamenti impulsivi e aggressivi e la necessità dell’internamento. L’assoluzione viene confermata anche in appello, così la procura generale della Corte d'Appello di Trieste, nella persona del pubblico ministero Carlo Maria Zampi, presenta ricorso in Cassazione. E’ notizia di qualche giorno fa che l’impugnazione riceve parere negativo dalla procura della Corte di Cassazione, la quale chiede ai giudici di dichiarare “inammissibile” il ricorso. L’udienza è fissata per il 27 febbraio ma lo scenario che potrebbe profilarsi è quello di un’assoluzione confermata.

Come sta Meran

La recente perizia psichiatrica del dottor Francesco Piani parla di un “notevole miglioramento” delle condizioni del 33enne, confrontandola con il comportamento oppositivo messo in atto ai tempi del carcere. In questo frangente Meran rifiutava, salvo poche eccezioni, di parlare con i periti e gli psichiatri del carcere, si ribellava alla cura farmacologica e spesso inveiva contro persone immaginarie. Ciò che rimane, allora come adesso, è l’inconsapevolezza della propria malattia e della gravità del crimine compiuto ma, come conferma l’avvocato Bevilacqua, qualcosa sta cambiando. Il legale parla di “qualche apertura” e del fatto che il suo assistito “accetta la terapia e c’è una consapevolezza, almeno storica, dell’occorso”. “Lo sentiamo settimanalmente”, continua l’avvocato “sta assumendo una terapia farmacologica abbastanza importante, è assistito e tutelato ma il piano terapeutico ha bisogno di una maggiore familiarità e stiamo cercando di avvicinarlo alla madre” anche se “temo che il Friuli Venezia Giulia sia la meno indicata per quel tipo di criticità”. Secondo il legale, se la Cassazione non dovesse confermare l’assoluzione, “sarebbe una tragedia personale, familiare e giudiziaria perché se la cassazione dovesse annullare l’assoluzione, dovrebbe rimettere in assise d’Appello. A quel punto bisognerebbe rifare una perizia con un soggetto attualmente poco consapevole per poi non finirla più”.

La Rems

Alejandro Meran vive attualmente in una stanza singola con bagno nella Rems di Santa Maria Calice al Cornoviglio, in un paese isolato nella montagna ligure in provincia di La Spezia. La struttura per uomini con problemi psichiatrici è affidata a una società privata ed è attrezzata sia alla funzione di cura che di contenimento, senza la presenza di polizia penitenziaria. E’ l’unica in Italia preposta ad ospitare pazienti anche da fuori regione e può contenere un massimo di 21 persone a permanenza transitoria ed eccezionale, quindi con un elevato turn over di posti letto. E’ dotata di due piani, con il reparto di degenza al primo e la parte comune al piano terra. La struttura è stata inaugurata nel giugno del 2022 e, come riporta “Città della Spezia”, un paio di mesi dopo un paziente è fuggito dalla struttura, tentando di scavalcare una delle recinzioni. Tuttavia, come dichiarato dalla locale azienda sanitaria, tramite un protocollo con le forze dell’ordine, la polizia di stato è intervenuta e ha rintracciato la persona, riportandola indietro. Lo scorso anno, per scongiurare episodi simili, è stato messo in atto nella Rems un potenziamento della videosorveglianza, sistemi antiscavalco della recinzione e altri provvedimenti per la sicurezza. Proprio a ridosso dell’arrivo di Meran in Liguria, sempre secondo la testata locale, il consigliere del Comune di La Spezia Fabio Cenerini si era opposto al trasferimento e aveva presentato una mozione in merito, dichiarando che nella Rems erano “in arrivo persone pericolosissime” e che “c’è stata una rivolta in tutto il Friuli Venezia Giulia per non prendersi uno di questi personaggi” mentre “noi ce ne prendiamo due”. Mozione che, evidentemente, non ha impedito il ricovero del cittadino dominicano nella struttura.