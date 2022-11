La decisione

Il killer dei due agenti verrà trasferito, per lui si aprono le porte della Rems di Aurisina

Alejandro Meran è attualmente recluso presso il carcere di Verona ma, come riporta Il Piccolo, è stato avviato l'iter per il suo trasferimento nella residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza sul Carso