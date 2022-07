MUGGIA - "Alex era il figlio che avrei sempre voluto avere". Paolo Bastiani è titolare de La Climatizzazione, celebre azienda di via Colombara di Vignano dove lavorava Alex Marion, il giovane di 32 anni morto nel tragico incidente di questa mattina. La sua voce è rotta dall'emozione. "Ero lì quando Alex è morto - racconta al telefono a TriestePrima -, siamo tutti scioccati, non possiamo credere che sia vero". Alex Marion lavorava come frigorista per l'azienda muggesana dal gennaio 2013.

"Alex era speciale"

"Abbiamo perso un collega ma soprattutto un amico. Alex era un lavoratore instancabile, un professionista unico. Prima di venire assunto da noi aveva lavorato per una grossa azienda che era fallita. Era diplomato, era bravissimo". Bastiani ricorda come oltre al rapporto professionale ci fosse anche un legame più profondo. "Il rapporto era splendido, conoscevamo la sua compagna, era un ragazzo eccezionale, davvero un uomo come pochi". Alex lascia una compagna e un figlio di otto anni. "Lo scriva, la prego. Non è retorica, Alex era davvero speciale, il figlio che avrei sempre voluto avere".