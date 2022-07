Morto a 32 anni dopo lo schianto, la vittima è Alex Marion

SAN DORLIGO DELLA VALLE/DOLINA - Si chiamava Alex Marion il giovane di 32 anni deceduto nella mattinata di oggi dopo essere rimasto vittima di un terribile incidente. Il sinistro è avvenuto lungo la strada statale 202 ex Gvt e ha visto coinvolto un furgone frigo. Da una prima ricostruzione sembra che la motocicletta, una Kawasaki Z1000 SX, abbia tamponato violentemente il furgone, finendo sbalzata a decine di metri di distanza dal luogo dell'impatto. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. Dopo i tentativi di rianimazione i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Dal gennaio del 2013 Alex lavorava come frigorista nella celebre azienda La Climatizzazione, ditta di 30 dipedenti sita a Vignano, in comune di Muggia."Era il figlio che avrei sempre voluto avere - così il titolare Paolo Bastiani, raggiunto telefonicamente da TriestePrima e con la voce rotta dall'emozione -, era un dipendente modello, un grandissimo lavoratore. Abbiamo perso un collega, ma soprattutto un amico". Alex lascia una compagna e un figlio di otto anni.