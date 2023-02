Manifestazione contro il 41 bis e pro Cospito, anarchici di nuovo in piazza

TRIESTE - "Alfredo Cospito si trova attualmente nell'ospedale San Paolo di Milano, all'interno di una stanza omologata al 41 bis, restando quindi "murato vivo in quel sarcofago di cemento" e rischiando un collasso in ogni momento. La sua lotta contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo continua, così come la nostra in suo supporto. Ricordiamo che terminerebbe lo sciopero della fame solo se venisse declassato". Viene annunciata attraverso queste parole la manifestazione in supporto della protesta che l'anarchico Cospito sta portando avanti da mesi e che è in programma in largo Barriera a Trieste, giovedì 16 febbraio alle 17. "Rimbalzandosi le responsabilità tra istituzioni stanno portando Alfredo Cospito alla morte" si legge nel comunicato diffuso dal collettivo La Burjana.

Anche dalle parti della questura e della prefettura il momento viene definito caldo. Molte le manifestazioni di protesta organizzate dal movimento anarchico in tutta Italia. In alcuni casi si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Nei giorni scorsi a Trieste, un locale in periferia ha deciso di annullare un concerto dopo alcune presunte pressioni da parte di un consigliere circoscrizionale di un partito di destra che avrebbe, secondo quanto riportato da Adesso Trieste, menzionato una possibile presenza di anarchici all'evento. Un fatto che, se venisse confermato, rappresenterebbe "un abuso di potere" così è stato definito dai municipalisti. Al di là dell'annullamento dei concerti, la protesta non sembra destinata a fermarsi.

"Pensiamo che il 41 bis e l'ergastolo ostativo vadano aboliti - conclude la nota - e che non vogliamo vivere in un paese che fa morire un prigioniero politico in sciopero della fame. Pensiamo che i cambiamenti nella società hanno una tempistica delicata, ci sono momenti in cui posticipare non è neutro, è assecondare. Ci sono momenti in cui non fare niente ha conseguenze storiche maggiori di altre. La partita si sta giocando ora, quindi è ora che bisogna scendere in piazza".