Alga tossica a Canovella in diminuzione, ma resta l'allerta

DUINO - AURISINA - E' in diminuzione la presenza dell'alga potenzialmente tossica Ostreopsis ovata nella spieggia di Canovella. Come spiega il sindaco di Duino Aurisina Igor Gabrovec "rimane quindi consentita la balneazione con tutte le raccomandazioni già espresse. Considerato in ogni caso il permanere della fase di allerta l'Arpa proseguirà con i monitoraggi suppletivi sino al termine di tale fenomeno. Il prossimo verrà effettuato già domenica 27 agosto".

Come rilevato da Arpa Fvg, la concentrazione dell'alga nell'ultima misurazione, ossia giovedì 24 agosto, è di 47.080 cellule al litro (nel rilievo precedente erano quasi 52mila). La diffusione è limitata all'area della spiaggia a sinistra del porticciolo (in foto), dove ci sono le condizioni per il proliferare dell'organismo (acqua bassa e scogli vicini). Sono stati infatti monitorati i punti a sud e a nord della zona e i dati sono ampiamente sotto la soglia di allerta. Nel fondale di questi due punti, infatti, non c'era presenza di mucillagine e in acqua non erano presenti i piccoli "fiocchi", caratteristici della fioritura. Le cellule rinvenute nelle acque del punto sud e del punto nord vi sono presumibilmente arrivate per diffusione. L'eventuale inalazione dell'alga per aerosol marino può causare lievi sindromi respiratorie e il contatto diretto può causare dermatiti. Non si sono verificati per il momento sintomi da ingestione.