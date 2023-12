"Diventare medico era il suo sogno", il ricordo dei colleghi di Ali

TRIESTE - "Alì aveva un sogno quando è arrivato in Italia: diventare un medico". A parlare sono i colleghi di Ali Toufally che hanno voluto ricordare il giovane medico di nazionalità libanese trovato morto ieri 20 dicembre nel suo appartamento a Trieste. Nato e cresciuto in Libano, Toufaily era arrivato in Friuli Venezia Giulia nel 2015. Si era iscritto all’Università di Trieste e a giugno di quest'anno si era laureato in medicina, con non pochi sacrifici. “Sentiva la mancanza della sua famiglia e aveva trovato un lavoro occasionale come cameriere per potersi pagare gli studi”, racconta chi ha lavorato al suo fianco.

Simpatia e sorriso: "Non ti dimenticheremo"

Nonostante le difficoltà, era riuscito a portare a termine gli studi “con dedizione, umiltà e passione”. Dopo aver conseguito la laurea a Trieste, aveva iniziato a lavorare presso il servizio di guardia medica a settembre. A fine ottobre aveva poi accettato l'incarico a Mossa come sostituto medico di medicina generale. "Ali stava valutando le opzioni per la specializzazione, ma nel frattempo aveva iniziato a lavorare per essere indipendente", raccontano. "Grazie alla sua simpatia e il suo sorriso che non abbandonava mai il suo viso, si è fatto subito voler bene dai compagni di studio e dai colleghi - aggiungono - Siamo tutti raccolti nel suo ricordo. Non ti dimenticheremo".

La raccolta fondi per il rimpatrio

La famiglia di Ali vive in Libano. Per far fronte alle spese da sostenere per il rimpatrio della salma, i colleghi e gli amici hanno organizzato una raccolta fondi. "Oggi è un giorno triste - così il testo della raccolta -. Ieri nel primo pomeriggio si è spento un giovane collega. Un ragazzo pieno di speranza che aveva appena iniziato la sua carriera da medico. Lui era libanese e i suoi cari lo aspettano a casa. Vi chiedo di contribuire con una offerta, anche piccola, per sostenere le spese di rimpatrio".