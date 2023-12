Giovane medico trovato morto in casa, addio a Ali Toufaily

TRIESTE - Lavorava come medico di medicina generale a Mossa Ali Toufaily, il giovane di nazionalità libanese morto ieri 20 dicembre nel suo appartamento a Trieste. Ali era arrivato nel capoluogo regionale per studiare medicina e si era laureato da poco presso l'Università degli studi giuliana. Il giovane avrebbe dovuto svolgere il suo regolare servizio nell'ambulatorio di Mossa, ma nella località friulana non ci è mai arrivato. E' stato trovato esanime in casa. Secondo quanto emerge si tratta di una morte naturale. Ali prestava servizio anche presso l'ambulatorio sperimentale di parco Basaglia, a Gorizia. A Trieste, invece, svolgeva anche i turni di guardia medica per conto del servizio di emergenza territoriale. Grande lo sgomento da parte dei colleghi che l'avevano conosciuto e che stanno organizzando anche una raccolta fondi per permettere il rimpatrio della salma in Libano.