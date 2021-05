Alimenti scaduti e mal conservati: oltre 5 mila euro di multa per un negozio a Monfalcone

Prodotti alimentari surgelati all'interno di un frigorifero spento e alimenti scaduti sono stati rinvenuti dalla Polizia Locale, in collaborazione con l'Azienda sanitaria, durante un controllo sul territorio per la tutela del consumatore e la leale concorrenza tra imprese, all'interno del minimarket di via Verdi a Monfalcone. Inoltre alcuni alimenti venduti preimballati non riportavano le informazioni di etichetta in italiano. Il titolare, un cittadino di nazionalità bengalese, verrà sanzionato con un multa del valore di € 5.100,00 per aver esercitato in assenza dei requisiti essenziali previsti dalla normativa sanitaria