Alitalia: torna il collegamento per Roma, da ottobre quattro tratte giornaliere

Da oggi Alitalia ripristina il collegamento da Trieste a Roma. Il primo volo diretto a Fiumicino è decollato dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari questa mattina alle ore 6.55, mentre il primo volo da Roma è partito ieri sera alle 21.50 e atterrato a Trieste alle 22.45, con 15 minuti di anticipo rispetto all'orario di arrivo previsto.

I voli

I servizi aerei fra Trieste e Roma saranno 2 al giorno nel mese di settembre, mentre da ottobre cresceranno a 4 al giorno. I voli da Trieste partono ogni giorno alle ore 6.55 e, da ottobre, anche alle 15.25. Da Roma Fiumicino la partenza per Trieste è tutti i giorni alle 21.50 e, da ottobre, anche alle 13.30. Gli orari dei voli garantiscono viaggi di andata e ritorno in giornata ai passeggeri in partenza dal Friuli.

Precauzioni Covid

Tutti gli aeromobili della compagnia vengono sanificati ogni giorno con prodotti ad alto potere igienizzante e, grazie ai filtri Hepa e alla circolazione verticale, l'aria a bordo non solo è rinnovata ogni tre minuti, ma è pura al 99,7%, come in una sala sterile. Tutti i passeggeri devono compilare prima dell'imbarco una autocertificazione e munirsi di mascherine chirurgiche protettive da indossare obbligatoriamente sin dal loro arrivo in aeroporto e durante il volo.