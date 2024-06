Alla guida della moto con patente falsa, denunciato un triestino

TRIESTE - Beccato a circolare con una patente falsa, denunciato un triestino. Alcuni giorni fa, una pattuglia del reparto motorizzato della polizia locale, formata da due giovani operatori, durante il rilievo di un incidente stradale, alla richiesta dei documenti necessari alla guida hanno notato che uno dei due conducenti coinvolti era in possesso di una patente austriaca, nonostante fosse un cittadino italiano residente a Trieste. Insospettiti, i due operatori hanno richiesto l'intervento sul posto del personale del nucleo di falso documentale con l’attrezzatura necessaria a rilevare l'eventuale irregolarità sul documento confermandone la sua falsità. L'uomo, quindi, è stato deferito all’autorità giudiziaria per l’uso di atto falso, ed è stato sanzionato per la guida senza patente con conseguente fermo amministrativo del veicolo. Inoltre, da accertamenti ulteriori, è stata contestata anche la violazione per guida con veicolo sottoposto a fermo fiscale.