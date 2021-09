Alla guida senza aver mai conseguito la patente: 27enne denunciato

Un 27enne kosovaro, residente a Trieste, è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso, per la seconda volta, alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente. Il fatto si è verificato domenica scorsa quando la volante del Commissariato "Duino Aurisina" ha fermato la sua Audi A6 per un controllo. Il giovane, del 1994, era fra l’altro inottemperante all’ordine del Questore ad uscire dallo Stato in quanto si era trattenuto in Italia in violazione alla normativa sull’immigrazione: veniva quindi denunciato anche per questa ulteriore violazione e munito di nuova intimazione di espulsione.