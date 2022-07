Scatta l'allarme antincendio su una petroliera: interviene la Capitaneria

Si attiva l'allarme antincendio su una petroliera in ingresso alla Siot e interviene la Guardia Costiera con il supporto dei Vigili del fuoco. La nave è stata trasportata con tre rimorchiatori in un punto di fonda e sono state avviate le verifiche per rilevare un eventuale principio d'incendio, vista l'attivazione degli "smoke detector". A bordo il personale specializzato della Capitaneria e gli ispettori di sicurezza non hanno tuttavia rilevato segni di combustione, potrebbe invece essersi trattato di un'avaria. Una volta completate le verifiche e scongiurato il pericolo, la nave potrà dirigersi nuovamente verso la Siot per completare le operazioni commerciali. Notizia in aggiornamento.