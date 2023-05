Allarme bomba sul bus, dietro ai fatti l'azione consapevole di un passeggero

TRIESTE - L’oggetto ritrovato a bordo di un autobus della Trieste Trasporti nei giorni scorsi e che ha fatto scattare l’allarme bomba non è frutto di una dimenticanza da parte di uno studente, bensì l’azione consapevole e volontaria di un passeggero. E’ quanto raccontano le immagini registrate dal circuito di video sorveglianza della linea 17/, acquisite dal personale della Digos della questura giuliana subito dopo i fatti. Immagini “molto interessanti” come le ha definite nella mattinata di oggi 25 maggio il questore di Trieste, Pietro Ostuni, a margine di una conferenza stampa nel capoluogo regionale. “Quello che abbiamo trovato è un oggetto totalmente inoffensivo, senza alcuna potenzialità. Stiamo lavorando sulle immagini, stiamo valutando tutto”.

A volto scoperto

Nel video, secondo quanto si apprende, si vedrebbe la persona lasciare l’oggetto poco dopo l’arrivo dell’autobus al capolinea di piazza Libertà, per poi scendere, a volto scoperto. Immagini nitide alle quali sta lavorando la Digos triestina, per riuscire a stringere il cerchio attorno al presunto responsabile dell’interruzione di pubblico servizio e di un procurato allarme che, dopo l’evacuazione della zona e le modifiche alla viabilità, ha mandato in tilt la città per ore. Dopo il ritrovamento dell'oggetto da parte dell'autista (che aveva anche spostato il mezzo da piazza Libertà a largo Santos) erano intervenuti gli artificieri della polizia di Stato, oltre all'esercito e ai vigili del fuoco.