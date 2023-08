Nuovo sistema di allarme pubblico, a settembre il primo test tecnico in Fvg

It-alert è un nuovo sistema nazionale di allerta, gestito dalla Protezione civile. A partire dal 12 settembre verranno avviati i test per valutare il suo funzionamento in tutte le Regioni della Penisola. I primi a essere coinvolti sono il Friuli Venezia Giulia, la Campania e le Marche.

Che cos'è It-alert e come funziona

Si tratta di un sistema di allarme pubblico gestito dalla Protezione civile, ancora in una fase sperimentale. Quando sarà operativo potrà diffondere messaggi di allarme in maniera tempestiva su tutti i cellulari delle persone che si trovano in una determinata area e che potrebbero essere coinvolte in situazioni di emergenze o colpite da catastrofi imminenti o in corso. Il sistema, in pratica, invia una notifica a chiunque si trovi nell'area interessata da un pericolo.

Le notifiche di It-alert si basano sulla tecnologia cell-broadcast. Questa modalità di messaggi è unidirezionale e generalizzata. Non si basa su sms o applicazioni di messaggistica e quindi dovrebbe funzionare anche in condizioni di linea limitata o saturazione della banda. Inoltre possono essere selezionate celle telefoniche geograficamente vicine, in modo da delimitare un’area corrispondente a quella interessata dall’evento. Il servizio non funziona se il dispositivo è spento. Non è necessario scaricare alcuna App.

Cosa succederà il 12 settembre?

Intorno alle ore 12 gli smartphone riceveranno questo messaggio di allerta. Sarà un test e si svolgerà se non ci saranno reali situazioni di emergenza in corso, ad esempio, un'allerta meteo. I cittadini dovranno schiacciare "Ok" e compilare il questionario sul sito It-Alert. La compilazione del questionario non è obbligatoria ma è importante per affinare il sistema.

A cosa serve il test

Prima di tutto si vuole far conoscere il nuovo sistema di allarme pubblico che in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti potrebbe raggiungere i territori interessati. In questa fase di test non si entra nel dettaglio dei rischi e dei comportamenti da tenere. I cittadini sperimenteranno attraverso il test come potrebbe essere il messaggio di allarme, come "suoneranno" i dispositivi mobili, e indicare che cosa dovrà fare il cittadino, per rendere identificabile il suono del messaggio e l'identità visiva.

Test It-alert

Privacy

Il servizio non comporta nessuna compromissione dei livelli di privacy. La trasmissione via cellulare è gratuita e anonima. Non è necessario registrare il proprio numero che rimane sconosciuto. Non viene acquisito alcun dato personale.