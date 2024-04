Abusi sessuali sui giovani calciatori: slitta la sentenza in appello per l'allenatore

TRIESTE - Rinviata in maggio l'udienza in Corte d'appello per l'allenatore del San Luigi, già condannato in primo grado per violenza sessuale su alcuni calciatori minorenni. L'udienza in questione, probabilmente quella decisiva, avrebbe dovuto tenersi nel pomeriggio di oggi, 17 aprile, innanzi alla Corte presieduta dal giudice Paolo Alessio Vernì ma, per impedimenti di carattere tecnico, si terrà invece il 15 maggio. In primo grado l'imputato, attualmente ai domiciliari, era stato condannato a 10 anni di reclusione e al risarcimento delle parti civili. Nella prima seduta in appello il sostituto procuratore generale Carlo Sciavicco ha chiesto la conferma della condanna in primo grado. Secondo le testimonianze, l’allenatore avrebbe toccato le parti intime dei giocatori in diverse occasioni, negli spogliatoi, nei bagni, durante le trasferte e anche in auto, mentre li riportava a casa dopo gli allenamenti. Sono 15 le presunte vittime, otto di queste famiglie sono difese dall’avvocato Nicole Pertot, altre quattro da William Crivellari e una da Mariapia Maier. Gli avvocati Denise Rodriguez e Giovanni Di Lullo seguono invece l'imputato.